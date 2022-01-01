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Banu Alkan'ın kendi kendine konuştuğu video olay oldu! Öpücük atıp iyi yıllar diledi ama...

01.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın yılbaşı paylaşımı olay oldu. Paylaştığı videoda kendi kendine konuştuğu görülen Alkan'ın boşluğa da öpücük yollaması sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran ' Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.
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BOŞLUĞA ÖPÜCÜK YOLLAYIP İYİ YILLAR DİLEDİ!

Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yeni yılla ilgili iyi dilek ve temennilerini dile getirirken, Yeşilçam'ın Afrodit'inden bomba paylaşım geldi. Göğüs dekolteli, pul payet elbisesiyle otelin lobisinden çektiği videoyu paylaşan Alkan, ilk önce karşısında olduğu düşünülen kişiyle konuşup ona öpücük attı. Ancak ilginç olan ise, karşı koltukta kimsenin olmamasıydı.

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Takipçilerinin yılbaşını bu videoyla kutlayan Afrodit'in paylaşımı görenlere tuhaf gelse de, pek çok kişi Alkan'ın kameralara oynadığını düşündü.

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Banu Alkan
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