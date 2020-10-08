Banu Alkan kimdir? Banu Alkan nereli, kaç yaşında? İşte Banu Alkan son hali!

Ekranların en sevilen ve en çok izlenen sabah programların arasında yerini alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 9 Ekim konukları arasında Banu Alkan bulunuyor. Şarkıları, sansasyonel konuşmaları ve güzelliğiyle daima gündemde olmayı başaran afrodit lakaplı Banu Alkan ile ilgili çok sayıda detay şimdiden araştırılmaya başlandı. Çok özel sürprizleriyle Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yerini alan ünlü isimle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Peki, Banu Alkan nereli? Banu Alkan kaç yaşında? Banu Alkan çocuğu var mı? Banu Alkan evli mi? İşte ünlü isme dair detaylar..

BANU ALKAN KİMDİR?

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Banu Alkan son hali ile de oldukça merak ediliyordu. 1 Temmuz 1958 doğumlu olan Banu Alkan yaş olarak şu anda 62 yaşındadır. Yugoslav kökenli olan oyuncu ve şarkıcı Alkan, Hırvatistan, Dubrovnik’te dünyaya geldi. Banu Alkan gerçek adı da merak edilen ünlü isimler arasında bulunuyor. Afrodit lakabı takılan ve gerçek ismi Liz Remka Rebronja olan Alkan, Sancak kökenli olan marangoz bir babanın 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ile beraber 1966 senesinde Balıkesir’deki Edremit ilçesine göç eden ünlü isim, Türk vatandaşlığına geçti ve tüm aile Alkan soyadını aldı.