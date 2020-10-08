Banu Alkan kimdir? Banu Alkan nereli, kaç yaşında? İşte Banu Alkan son hali!

Ekranların en sevilen ve en çok izlenen sabah programların arasında yerini alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 9 Ekim konukları arasında Banu Alkan bulunuyor. Şarkıları, sansasyonel konuşmaları ve güzelliğiyle daima gündemde olmayı başaran afrodit lakaplı Banu Alkan ile ilgili çok sayıda detay şimdiden araştırılmaya başlandı. Çok özel sürprizleriyle Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yerini alan ünlü isimle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Peki, Banu Alkan nereli? Banu Alkan kaç yaşında? Banu Alkan çocuğu var mı? Banu Alkan evli mi? İşte ünlü isme dair detaylar..
Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Banu Alkan son hali ile de oldukça merak ediliyordu. 1 Temmuz 1958 doğumlu olan Banu Alkan yaş olarak şu anda 62 yaşındadır. Yugoslav kökenli olan oyuncu ve şarkıcı Alkan, Hırvatistan, Dubrovnik’te dünyaya geldi. Banu Alkan gerçek adı da merak edilen ünlü isimler arasında bulunuyor. Afrodit lakabı takılan ve gerçek ismi Liz Remka Rebronja olan Alkan, Sancak kökenli olan marangoz bir babanın 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ile beraber 1966 senesinde Balıkesir’deki Edremit ilçesine göç eden ünlü isim, Türk vatandaşlığına geçti ve tüm aile Alkan soyadını aldı.
Afrodit lakaplı ünlü şarkıcının yaban gülü anlamını taşıyan ismi Remka ise ilk olarak Yaprak, ardından da Banu oldu. Ardından İstanbul’a yerleşen aile bir süre Kartal’da yaşadı ve Alkan’ın çocukluğu da burada geçti. Kartal Maltepe Lisesi’nde eğitim gören Alkan, 2. sınıfta okulu bıraktı. 16 yaşında kurslara giderek hayali olan mankenliğe adım atan Alkan, çeşitli reklam filmlerinde rol aldı. Ünlü sanatçı, 20 sene boyunca Gürbüz Hanif ile birliktelik yaşadı. Çok sayıda filmde rol alan Alkan, 1989 senesinde çektiği son filminin ardından uzun süre bir projede yer almadı.
1998 senesinde ise çıkardığı Neremi isimli albüm ve şarkı ile gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca konuşulan bu şarkı ve klip ile Alkan, eski popülaritesini yeniden kazandı. Alkan, 2001 senesinde Tuzu Kurular ve 2005 senesinde de Kızma Birader adlı iki adet dizi projesinde yer aldı. Ünlü ismin eğitim yaşamında LCC Mankenlik Eğitimi, Lady School Paris’te eğitim ve özel şan dersleri bulunuyor. Yer aldığı film projeleri arasında Katiller de Ağlar, Nikah Masası, Vurun Beni Öldürün, Akrep Yuvası, Taksi Şoförü, Aşkların En Güzeli, Ben de Özledim ve Kadınca bulunuyor. Ünlü ismin popüler olan şarkıları arasında ise Neremi, Dansa Kaldır, Beyaz Orkide ve Bir Gün Beni Arzularsan yer alıyor. Banu Alkan eşi de merak ediliyor. Bilindiği kadarıyla Alkan, resmi olarak hiç evlenmedi.
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