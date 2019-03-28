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Banu Parlak patladı: Eski kocamla yatarsan...

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 09:06 | Son Güncelleme

Instagram’da 1 milyonun üstünde takipçisi olan Banu Parlak yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Parlak bir takipçisine isim vermeden ateş püskürdü.

Banu Parlak patladı: Eski kocamla yatarsan...

Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.

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Instagram'ın hikaye bölümünden 'Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık' dedi.

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Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.

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