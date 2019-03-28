Banu Parlak patladı: Eski kocamla yatarsan...

Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.

Instagram'ın hikaye bölümünden 'Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık' dedi.

Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.

