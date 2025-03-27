SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş derbisine 48 saat kala Galatasaray'da Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Beşiktaş derbisine 48 saat kala Galatasaray'da Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2025 17:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray için kritik öneme sahip mücadele öncesi hazırlıklar sürerken Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesi adına top koşturan Osimhen için Sarı-Kırmızılılar'ı alarma geçiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş derbisine 48 saat kala Galatasaray'da Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 29. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'da, derbide en kritik silahlarından biri olacak olan Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabve, Nijerya'ya 90. dakikada gol atarak skora denge getirmişti. Bu gol ve kaybedilen puan sonrası Nijerya'da Osimhen oldukça üzülmüştü.

ADETA YIKILDI

81b23e0e70234dcd8a5c05105dd46dd5

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 87. dakikada oyundan çıkan Osimhen'in golün ardından yedek kulübesinde adeta yıkıldığı ve maçın bitmesiyle sahaya girerek arkadaşlarına sitem ettiği görülmüştü. Osimhen'in Beşiktaş derbisi öncesinde moralinin bozulması Galatasaray'da paniğe neden oldu.

YÖNETİM ALARM VERDİ

744350551edc4dacb982a70544fab92a

Hafif sakatlığı da bulunan Osimhen için sarı-kırmızılılar adeta alarm verdi. Teknik heyet ve idareciler, bu sabah uçakla Türkiye'ye gelen Osimhen'le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atması için çalışacak.

LİGDE GOL KRALI

osimhen

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Osimhen, 26 gol atarken gol krallığında zirvede yer alıyor.

Canlı Skor

Kaleciler artık bunu yapamayacak! IFAB...Kaleciler artık bunu yapamayacak! IFAB...
Jose Mourinho'dan meslektaşına özel tebrik!Jose Mourinho'dan meslektaşına özel tebrik!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi son dakika beşiktaş galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

Kaleciler artık bunu yapamayacak! IFAB...

Kaleciler artık bunu yapamayacak! IFAB...

Cinayette kulüp başkanı detayı!

Cinayette kulüp başkanı detayı!

Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye sert eleştiri! "Futbolun adalet duygusu maalesef..."

Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye sert eleştiri! "Futbolun adalet duygusu maalesef..."

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.