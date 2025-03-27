Beşiktaş derbisine 48 saat kala Galatasaray'da Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Süper Lig'in 29. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'da, derbide en kritik silahlarından biri olacak olan Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabve, Nijerya'ya 90. dakikada gol atarak skora denge getirmişti. Bu gol ve kaybedilen puan sonrası Nijerya'da Osimhen oldukça üzülmüştü.

ADETA YIKILDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 87. dakikada oyundan çıkan Osimhen'in golün ardından yedek kulübesinde adeta yıkıldığı ve maçın bitmesiyle sahaya girerek arkadaşlarına sitem ettiği görülmüştü. Osimhen'in Beşiktaş derbisi öncesinde moralinin bozulması Galatasaray'da paniğe neden oldu.

YÖNETİM ALARM VERDİ

Hafif sakatlığı da bulunan Osimhen için sarı-kırmızılılar adeta alarm verdi. Teknik heyet ve idareciler, bu sabah uçakla Türkiye'ye gelen Osimhen'le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atması için çalışacak.

LİGDE GOL KRALI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Osimhen, 26 gol atarken gol krallığında zirvede yer alıyor.