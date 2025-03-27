Gülben Ergen tutuklu öğrencilere sahip çıktı! ''Beni gözaltına alırlar mı?''

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından birçok yerde protestolar gerçekleşti. Üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu eylemlerde gözaltı ve tutuklamalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'tan bu yana kentteki eylemler sonucunda 178 kişi tutuklandı. Eylemleri takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 7 gazeteci bugün tahliye edildi.

Gazetecilerin tahliye edilmesinin ardından gözler üniversite öğrencilerine çevrildi. Gülben Ergen üniversite öğrencilerinin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

'BENİ GÖZALTINA ALIRLAR MI?''

Ergen, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ''Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten Demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken'' ifadelerini kullandı.