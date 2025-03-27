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Gülben Ergen tutuklu öğrencilere sahip çıktı! ''Beni gözaltına alırlar mı?''

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından başlayan protestolarda gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti. 19 Mart'tan bu yana kentteki eylemler sonucunda 178 kişinin tutuklandığı açıklandı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için çağrıda bulundu.

Gülben Ergen tutuklu öğrencilere sahip çıktı! ''Beni gözaltına alırlar mı?''
Öznur Yaslı İkier

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından birçok yerde protestolar gerçekleşti. Üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu eylemlerde gözaltı ve tutuklamalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'tan bu yana kentteki eylemler sonucunda 178 kişi tutuklandı. Eylemleri takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 7 gazeteci bugün tahliye edildi.

saraçhaneee

Gazetecilerin tahliye edilmesinin ardından gözler üniversite öğrencilerine çevrildi. Gülben Ergen üniversite öğrencilerinin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

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'BENİ GÖZALTINA ALIRLAR MI?''

Ergen, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ''Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten Demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken'' ifadelerini kullandı.

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