Banyoda aydınlatma nasıl olmalıdır?

Banyo aydınlatması, banyo dekorasyonunun en önemli unsurlarından biridir. Aydınlatmaları doğru konumlandırmak banyonuzun tüm havasını değiştireceğinden konuma göre banyo aydınlatma modelleri seçmek de önem taşır. Banyoya alınacak lavabo, klozet, küvet, armatür gibi banyo dekorasyonunun belirleyicisi olan ürünler de banyo aydınlatması ile birlikte seçilir.

Banyo aydınlatması tavan ve aplikler ile tamamlamak oldukça önemlidir. Ayrıca banyo aydınlatma armatürleri de banyo tasarımlarında sıkça kullanılır.

BANYO AYDINLATMASININ PÜF NOKTALARI

Banyoda kullanılacak aydınlatmalar, mutlaka banyo dekoruna uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır. Yani duşakabin, klozet ve lavabonun nerede olduğuna göre şekil alacak aydınlatmada aynanın bulunduğu noktada genel aydınlatma dışında ekstra aydınlatma ürünlerine yer verilebilir. Bu aynayı kullanımı kolaylaştıracağı gibi tasarım açısından da güzel bir etki yakalamanızı sağlayacaktır.

ABAJURLAR KURTARICINIZ OLABİLİR

Sıcak ve renkli bir banyo dekoruna sahipseniz, küçük abajurlarla banyoya daha sıcak ve şık bir görünüm verebilirsiniz. Tasarımları en şık gösteren ürünler arasında yer alan aydınlatmalar, banyoda en az yer kaplayan malzemelerinizden biri olacaktır. Bu nedenle doğru seçimlerle vurucu etkiler elde etmeniz düşündüğünüzden daha kolay olacaktır.

BANYO AYDINLATMASINDA HANGİ RENK TERCİH EDİLMELİ?

Banyo aydınlatması seçerken dikkat edilmesi gereken bir noktada renktir. Banyolar tasarlanırken evin en küçük bölümünü kaplayacak şekilde oluşturulurlar. Az ışık almasına ve küçük bir alana sahip olmasına rağmen banyolar her zaman kişisel alanlar olma özelliğini korur. Bu nedenle banyo tasarımlarında rahatlatıcı ve sakin bir ortam oluşturmak daha avantajlı olabilir. Dinginlik ve huzur veren banyo tasarımlarında kullanılan aydınlatmalarsa genelde sarı tercih edilir.

BOYUTA DİKKAT!

Banyo aydınlatmalarında dikkat edilecek bir noktada boyuttur. Daha küçük aydınlatmalar seçilmesi ve lavabonun çevresinde değerlendirilmesi durumunda daha konforlu bir banyoya sahip olabilirsiniz.



