Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Banyoda aydınlatma nasıl olmalıdır?

Banyoda aydınlatma nasıl olmalıdır?

28.06.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyo aydınlatması tavan, aplik gibi modellerin kullanıldığı tasarımlarla daha vurucu hale getirilebilir. Banyo aydınlatma modelleri seçilmeden önce banyo aydınlatması nasıl olmalı sorusunun doğru cevabını bilmek oldukça önemlidir. Konuyla ilgili bilgi veren Mağaza Yöneticisi Asrem İybar, banyo aydınlatmasında yapılacak seçimlerin banyoyu nasıl değiştireceğini söyledi.

Banyo aydınlatması, banyo dekorasyonunun en önemli unsurlarından biridir. Aydınlatmaları doğru konumlandırmak banyonuzun tüm havasını değiştireceğinden konuma göre banyo aydınlatma modelleri seçmek de önem taşır. Banyoya alınacak lavabo, klozet, küvet, armatür gibi banyo dekorasyonunun belirleyicisi olan ürünler de banyo aydınlatması ile birlikte seçilir.

Banyo aydınlatması tavan ve aplikler ile tamamlamak oldukça önemlidir. Ayrıca banyo aydınlatma armatürleri de banyo tasarımlarında sıkça kullanılır.

BANYO AYDINLATMASININ PÜF NOKTALARI

Banyoda kullanılacak aydınlatmalar, mutlaka banyo dekoruna uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır. Yani duşakabin, klozet ve lavabonun nerede olduğuna göre şekil alacak aydınlatmada aynanın bulunduğu noktada genel aydınlatma dışında ekstra aydınlatma ürünlerine yer verilebilir. Bu aynayı kullanımı kolaylaştıracağı gibi tasarım açısından da güzel bir etki yakalamanızı sağlayacaktır.

ABAJURLAR KURTARICINIZ OLABİLİR

Sıcak ve renkli bir banyo dekoruna sahipseniz, küçük abajurlarla banyoya daha sıcak ve şık bir görünüm verebilirsiniz. Tasarımları en şık gösteren ürünler arasında yer alan aydınlatmalar, banyoda en az yer kaplayan malzemelerinizden biri olacaktır. Bu nedenle doğru seçimlerle vurucu etkiler elde etmeniz düşündüğünüzden daha kolay olacaktır.

BANYO AYDINLATMASINDA HANGİ RENK TERCİH EDİLMELİ?

Banyo aydınlatması seçerken dikkat edilmesi gereken bir noktada renktir. Banyolar tasarlanırken evin en küçük bölümünü kaplayacak şekilde oluşturulurlar. Az ışık almasına ve küçük bir alana sahip olmasına rağmen banyolar her zaman kişisel alanlar olma özelliğini korur. Bu nedenle banyo tasarımlarında rahatlatıcı ve sakin bir ortam oluşturmak daha avantajlı olabilir. Dinginlik ve huzur veren banyo tasarımlarında kullanılan aydınlatmalarsa genelde sarı tercih edilir.

BOYUTA DİKKAT!

Banyo aydınlatmalarında dikkat edilecek bir noktada boyuttur. Daha küçük aydınlatmalar seçilmesi ve lavabonun çevresinde değerlendirilmesi durumunda daha konforlu bir banyoya sahip olabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk’ın kendisine Tesla vereceğini düşündüğü için 420 günlük pizza yeme meydan okumasını başlattıElon Musk’ın kendisine Tesla vereceğini düşündüğü için 420 günlük pizza yeme meydan okumasını başlattı
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Çılgın festival! Yanaklarından başlayarak yüzlerini deliyorlarÇılgın festival! Yanaklarından başlayarak yüzlerini deliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Aynı hastalık Messi’de de varmış! 91 cm boyunda ve 18 kilo

Aynı hastalık Messi’de de varmış! 91 cm boyunda ve 18 kilo

Efsane film serisinin yenisi çekiliyor

Efsane film serisinin yenisi çekiliyor

Yeni fenomenler! Aralarındaki 37 yaşı umursamıyorlar

Yeni fenomenler! Aralarındaki 37 yaşı umursamıyorlar

Türk yapımı filme uluslararası 2 ödül

Türk yapımı filme uluslararası 2 ödül

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.