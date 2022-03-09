Banyonun ortasında gördüğü şey karşısında şoke oldu!

Kayleigh Ball, çocukları ona seslenip banyoda bir yılan olduğunu söylediğinde ilk başta onun bir oyuncak olduğunu varsaymıştı ancak banyo zeminindeki yaratık kıvrılmaya başladığında kısa sürede hatasını anladı. Kayleigh, evinde kaybolduğu için yılanı gördüğünden beri uyumakta zorluk çektiğini ve nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi.

"OYUNCAK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Çocuklarının yatma vaktine yakın bir zamanda 'Banyoda yılan var' diyerek bağırdığını söyleyen Kayleigh, ilk olarak durumu ciddiye almadığını belirtti. Kayleigh,"Çocuklardan biri 'banyoda yılan var' diye bağırmaya başladığında saat yedi buçuktu. Yatma vaktiydi ve onları yatağa götürmüştüm. Yılanı gördüğümde onlara sadece bir oyuncak olduğunu söyledim. Ayağımla hafifçe hareket ettirdim ve hareket etmedi. Ama çocuklarımdan biri banyonun ışığını açtığında, hareket etmeye başladı ve aklımı kaybettim. İnceydi ama kocamandı. Evinde örümcek ve sinek bulursun, yılan değil." dedi.

Kayleigh banyo kapısını kapattı ve çocuklarını rahatlatıp onları yatırmadan önce kapı ile yer arasındaki küçük boşluğu bir havlu koyarak kapattı. Banyoya geri döndüğünde, yılanın tuvaletinin arkasına geçtiğini gördü.

"DÜNYA REKORU KIRMIŞ OLMALIYIM"

Yılanın nereden geldiğini bilmediğini ve çocuklarıyla beraber büyük bir korku yaşadıklarını dile getiren Kayleigh, "Tuvaletin arkasına gittiğini gördüm. Sonra hiç görmedim. Karanlık yerlere çekildiklerini okumuştum. Banyo yapmam gerekiyordu ve şimdiye kadarki en hızlı banyo üzerine yeni bir dünya rekoru kırmış olabilirim. Yılanın geri gelmediğinden emin olmak için sürekli zemini ve suyu kontrol ediyorum." dedi.

Kayleigh, yılanı gördükten sonra kendisini "gergin" hissettiğini ve yılan evi terk edene kadar uyuyamayacağını söyleyen kadın, "Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok ve zehirli olup olmadığını bilmiyorum. Bu yılanın gittiğini öğrenene sıkıntıdan kadar avuçlarım terleyecek." diye konuştu.



