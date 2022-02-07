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Profesyonel yılan avcısı! Vava Suresh, 251. kez yılan tarafından ısırıldı

07.02.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Vava Suresh isimli bir adam kendisini profesyonel yılan avcısı olarak tanımlıyor. 250 kez yılanlar tarafından ısırılan Suresh, bir kobranın sokması sonucunda ölümden döndü. Hintli adam zehirli ısırıkların ve sokmaların tedavisinde kullanılan biyolojik ürün antivenom kullanılarak tedavi edildi. 65 şişe antivenom kullanılan adamı doktor uyardı.

Profesyonel yılan avcısı! Vava Suresh, 251. kez yılan tarafından ısırıldı

Kerala eyaletinde insanların yaşadığı alanlara giren yılanları yakalayarak ün kazanan Suresh, işi gereği 31 Ocak’ta itibaren zehirli bir kobranın peşindeydi. Kuyruğundna yakaladığı ve elindeki torbaya koyduğu sırada yılanın aniden kafasını uzatan kobra Suresh’in dizini aniden ısırdı. Çevredekilerin paniklediği sırada Suresh’in kalbi durdu ve aniden yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda bir hafta süreyle tedavi gören yılan avcısı tedavisinin sonucunda taburcu edildi.

TEDAVİYE ZOR CEVAP VERDİ

Yerel medya kuruluşlarından Onmanorama, normalde kobra ısırıkları sonrasında 25 şişe antivenomla tedavinin mümkün olduğunu ancak Suresh’in tedavisinde 65 şişe kullanıldığını yazdı.Genç adamın tedavisinin normalden uzun sürme nedeni ise daha önce 250 kez yılanlar tarafından ısırılması olarak gösterildi. Haberde, doktorların daha önce, “O kadar çok yılan soktu ki bundan sonra antivenom sende çok etkili olmayabilir dikkatli ol” diyerek uyardığı belirtildi. 251’inci ısırığı da atlatan Suresh, “Bir an görme duyumu da kaybettim. O gün öleceğimi sandım” dedi.

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BİR PARMAĞINI KAYBETMİŞTİ

Daha önce kobra ısırığı sonucunda bir parmağını kaybeden ve sağ bileğini hareket ettirirken sorun yaşayan Suresh, doktorlarına teşekkür etti. Hindistan, Çin’in güneyi ve Güneydoğu Asya’da yaşayan kobralar dünyanın en zehirli ırkı olarak kabul ediliyor. Hindistan’da 2000-2019 yılları arasında kobra ısırığı sonucunda 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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