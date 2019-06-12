Bar Refaeli podyumda! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge Ulusoy

Dünyaca ünlü mankenlerin açılış defilesine katıldığı Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

DÜNYACA ÜNLÜ MANKEN PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show'da Türk mankenler Özge Ulusoy, Deniz Akkaya'nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin de podyuma çıktı. Top model Bar Refaeli de başmanken olarak podyumda yürüdü.

4 kıyafet sergileyen Refaeli, podyuma ilk olarak tamamen siyah bir kombinle çıktı. Siyah taşlarla süslü mini elbisesini püsküllü topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Refaeli’ye, Türk mankenler de siyah kombinleriyle eşlik etti. İkinci kıyafetini de siyah tercih eden Refaeli, İspanyol paça kumaş pantolonu, taşlı, belden oturtmalı ceketle kombinledi.

Ardından bilek üstünde biten dar paça siyah kumaş pantolon üzerine ceket ve gri pötikare desenli kaban giyen İsrailli top modelin 4’üncü ve final kıyafeti ise yine siyah oldu. Refaeli dışındaki mankenler beyaz mini elbise giyerken Refaeli sırtı açık elbisesi ve kabarık mini eteğini beline taktığı taşlı kemer ve parlak siyah yarım çizmeleriyle bütünleştirdi.