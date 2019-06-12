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Bar Refaeli podyumda! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge Ulusoy

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da başmanken olarak podyuma çıkan top model Bar Refaeli, siyah kombinleriyle göz doldurdu. Deniz Akkaya da fit vücuduyla dikkati çekti.

Bar Refaeli podyumda! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge Ulusoy

Dünyaca ünlü mankenlerin açılış defilesine katıldığı Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

DÜNYACA ÜNLÜ MANKEN PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show'da Türk mankenler Özge Ulusoy, Deniz Akkaya'nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin de podyuma çıktı. Top model Bar Refaeli de başmanken olarak podyumda yürüdü.

4 kıyafet sergileyen Refaeli, podyuma ilk olarak tamamen siyah bir kombinle çıktı. Siyah taşlarla süslü mini elbisesini püsküllü topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Refaeli’ye, Türk mankenler de siyah kombinleriyle eşlik etti. İkinci kıyafetini de siyah tercih eden Refaeli, İspanyol paça kumaş pantolonu, taşlı, belden oturtmalı ceketle kombinledi.

Ardından bilek üstünde biten dar paça siyah kumaş pantolon üzerine ceket ve gri pötikare desenli kaban giyen İsrailli top modelin 4’üncü ve final kıyafeti ise yine siyah oldu. Refaeli dışındaki mankenler beyaz mini elbise giyerken Refaeli sırtı açık elbisesi ve kabarık mini eteğini beline taktığı taşlı kemer ve parlak siyah yarım çizmeleriyle bütünleştirdi.

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ÇOCUKLAR İLK DEFA PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show'da ilk kez çocuk mankenler podyuma çıktı. 'Prenses Kızlar' adlı bölümde podyumda yürüyen kız çocuklar, ağırlıklı olarak beyaz ve pembe renkteki gelinlik tarzında olan elbiseleri sergiledi.

Deniz Akkaya ise ayakkabı bölümünde kahverengi bir çift botla podyuma çıktı. Akkaya’nın kaslı vücudu ve fit duruşu dikkati çekti. (DHA)

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