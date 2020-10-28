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Baraj dizisinin Nehir’i Biran Damla Yılmaz sosyal medyanın hedefi oldu! Deniz Akkaya’dan destek geldi!

28.10.2020 16:48 | Son Güncelleme:
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Baraj dizisinin Nehir’i Biran Damla Yılmaz sosyal medyanın hedefi oldu! Deniz Akkaya’dan destek geldi!

Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’da Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Güzel oyuncu Instagram hesabından elinde içki şişesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Biran Damla Yılmaz’a ilk destek ise Deniz Akkaya’dan geldi.

Başrollerini Burak Yörük ve Feyyaz Duman ile birlikte üstlendiği Baraj dizisine verilen çekim arasında Biran Damla Yılmaz dinlendiği bir anın fotoğrafını yayınladı. Koltukta uzarken çekilen fotoğrafta köpeği Joe’yle eğlenen güzel yıldızın elindeki içki şişesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyuncunun fotoğrafına ‘bu ne hal, gençlere kötü örnek oluyorsun, çocuklara özendiriyorsun, alkolik’ yorumları yapıldı. Gelen kötü yorumların sonrasında güzel oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yapmayı tercih etti.

‘ÖZGÜVEN DÜŞÜKLÜĞÜNDEN SEBEP...’

Kendisini içki şişesinden dolayı eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Yılmaz, “Bu son postun altındaki yorumlar ne kadar bir şeyler yazmak için ya da özgüven düşüklüğünden sebep kendini daha duyarlı hissetme amaçlı yazılmış şeyler. İşin enteresanı bir de genelleme yapıyorlar. Ah be canlarım” ifadelerini kullandı.

DENİZ AKKAYA’DAN DESTEK GELDİ

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Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden eleştirilmesine ilk tepki gösteren isim ünlü manken Deniz Akkaya oldu. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafı yayınlayan Akkaya, “Bu fotoğrafa saçma sapan yorum yapan asalaklar, bu ülkede en çok alkol hangi şehirde tüketiliyor önce oradan yola çıkarak yasakların ve sansürlerin hiçbir şeye engel olmadığını bilin görün.

İkincisi Prof. Dr. Adnan Gökçel hocamın hep gururla bahsettiği bir danışanı Damla. Siz eğer bu koca ruhun narin bedeninde savaştıkları ile savaşıyor olsaydınız neler içerdiniz! Yallah herkes kendi hayatına bakacak! O boş konuşanlar, daha öğle yemeğinin hesabını kendi ödeyemeyen, genç yaşında bu başarıları bileğinin gücü ile kazanan gencecik insanları sadece bölüm başı aldıkları para ile gören sığ beyinler!” notunu ekledi.

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