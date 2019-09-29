Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Kürtün ilçesi sınırlarında, "Gelevera Deresi, iki dağın arasi, yüzünden silinmesun biçağumun yarasi" türküsüne konu olan Gelevera Deresi'nin iki yamacına kurulan Sapmaz köyü, 2003 yılında Gökçebel Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kaldı.

Bunun üzerine köy halkı, eski yerleşim yerine yakın tepelerde kurulan alana taşındı.

Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde her yıl su seviyesinin azalması sonucu eski yerleşim alanındaki caminin minaresi ve bazı evler görünür hale geliyor.

Suların çekilmesiyle birçok anılara sahip oldukları yaşam alanlarını görme şansı yakalayan köylüler, eski günlerini yad ediyor.

"BU AYLARDA SULARIN ÇEKİLMESİYLE MEYDANA ÇIKIYOR"

Muhtar Mehmet Günay, köyün bölgede Gelevera adıyla bilindiğini ve adını içinden geçen Gelevera Deresi'nden aldığını söyledi.

İsim değişikliğiyle Sapmaz adını alan köyün en az 500 yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Günay, "Köyün baraj suları altında kalmasının ardından yükseklere yeni bir köy kuruldu. Köyün eski yerleşim alanı bu aylarda suların çekilmesiyle meydana çıkıyor. Köylüler de eski yerleşim yerlerini görüp hatıralarını canlandırıyor." dedi.