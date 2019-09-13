Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Adıyaman merkeze bağlı Dışbudak köyü sınırları içerisindeki Atatürk Barajı Göleti kıyısında daha önce balıkçılar tarafından bulunan mozaiğin bir benzeri bulundu. Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyü sınırları içerisinde Atatürk Barajı Göleti kıyısında göletteki gelgitler ve suların çekilmesiyle ortaya çıkan mozaikli tarihi yapı bu kez köylüler tarafından tesadüfen bulundu.

DALGALARIN ARASINDAN ORTAYA ÇIKTI

Tarihi ve kültürel yapılar bakımından oldukça zengin olan Adıyaman’ın toprak altında kalan tarihi yapılarından her gün bir yenisi daha gün yüzüne çıkıyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle baraj göleti son yılların en yüksek seviyesine ulaşınca, dalgaların gelgitlerle dövdüğü kıyıda mozaik taşları fark edildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE HABER VERDİLER

Ahmet Yılmaz isimli köylü, baraj kıyısında gezerken mozaik, kiremit ve çömlek şeklindeki yapıları ve çeşitli şekillerdeki taşları gördü. Yılmaz, durumu köy muhtarı Bilal Yüksel’e bildirdi. Tesadüfen bulunan yerin tarihi bir yapı olduğuna kanaat getiren köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.