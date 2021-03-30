Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Keşke en başa dönebilseydik"

Baraj dizisi 33. Yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de ekranlara gelecek. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide, Meryem’in cesedi bir yandan da Bahar’ın Tarık, Zahra ve İbrahim’i Halil’in cinayeti ile suçlaması ile karşı karşıya kalınca, her şey birbirine karışıyor.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım’ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye’nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem’in cesedi ve bir yandan da Bahar’ın onları Halil’in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

BARAJ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nehir ve Bahar’ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım’ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra’nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.