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Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Keşke en başa dönebilseydik"

30.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baraj dizisi her hafta Salı günü FOX TV ekranlarında saat 20.00’de izleyici karşısına geçiyor. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, İman Casablanca ve Burak Yörük’ün yer aldığı Baraj dizisi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Son bölümde Nehir ve Bahar’ın ortaya çıkan yalanlarına tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alarak herkesten uzaklaşmaya çalışmıştı.

Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Keşke en başa dönebilseydik"

Baraj dizisi 33. Yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de ekranlara gelecek. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide, Meryem’in cesedi bir yandan da Bahar’ın Tarık, Zahra ve İbrahim’i Halil’in cinayeti ile suçlaması ile karşı karşıya kalınca, her şey birbirine karışıyor.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım’ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye’nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem’in cesedi ve bir yandan da Bahar’ın onları Halil’in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

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BARAJ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nehir ve Bahar’ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım’ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra’nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit’ten kurtulduklarını sandıklarında Halit’in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim’i iyice köşeye sıkıştırır.

BARAJ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

BARAJ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BARAJ DİZİSİ KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

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Baraj dizisi
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