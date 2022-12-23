Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin Sultan Süleyman'ı Arif Pişkin kimdir? Arif Pişkin nereli ve kaç yaşında?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Arif Pişkin bu akşam yayınlanacak ilk bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi bu akşam görücüye çıkacak. Peki, Arif Pişkin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin Sultan Süleyman'ı Arif Pişkin hakkında merak edilenler...

ARİF PİŞKİN KİMDİR?

Arif Pişkin 30 Kasım 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1990 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünü kazanan Arif Pişkin, Eskişehir'in yolunu tuttu.

1994 yılında mezun olan başarılı oyuncu çok sayıda tiyatro oyununda oynadı.

Arif Pişkin, A ay, Kurtuluş, Kurtlar Vadisi Pusu, Köprü, Vicdan, Güllerin Savaşı gibi birçok filmde ve dizide yer aldı.

Arif Pişkin 1999'dan 2017'ye kadar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

İstanbul'a taşınan oyuncu, çok sayıda oyunda rol aldı.

BARBAROS HAYREDDİN DULTANIN FERMANI DİZİSİNİN SULTAN SÜLEYMAN'I ARİF PİŞKİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

1994 - Kurtuluş - Genç Türk Hava Kuvvetleri Pilotu (Ziya Öztan)

1996 - Yaban (Nihat Durak) - TV filmi

2007-2008 - Köprü - Ethem

2008-2009 - Gece Sesleri - Yusuf Ortaçlı

2009-2010 - Kurtlar Vadisi Pusu - Özcan

2011 - Kolej Günlüğü - Kenan

2011-2012 - Mor Menekşeler - Rüstem

2012-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Halit

2013 - Vicdan

2014-2016 - Güllerin Savaşı - Şevket

2016 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Özkan

2017 - Ufak Tefek Cinayetler - Oya'nın babası - Konuk oyuncu

2019 - İstanbullu Gelin - Konuk oyuncu

2019-2020 - Payitaht Abdülhamid - Zülüflü İsmail Paşa

2021 - Son Yaz - Selçuk Taşkın

2022 - Gül Masalı - Tahir Aydın

2022- - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı - Kanuni Sultan Süleyman

