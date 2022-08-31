Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar yerli sistemlerle modernize ediliyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ-ŞAHİN OKTAY - Türk donanmasının "vurucu gücü"nü oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar, devam eden modernizasyon projeleri kapsamında yerli ve milli sistemlerle donatılacak.

"Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu" projesi kapsamındaki çalışma, TCG Oruçreis'in Gölcük Tersanesi Komutanlığına 26 Ocak'ta girişiyle başladı.

Modernizasyon doğrultusunda atış kontrol radarları, gemi veri dağıtım sistemi, top atış kontrol sistemi gibi öne çıkan sistemler ile geminin adeta "beyni" olarak değerlendirilen savaş yönetim sistemi ve "kalbi" olarak nitelenen gemi veri dağıtım sistemi büyük oranda yerli ve milli sistemlerle yenilenecek.

Projenin ana yükleniciliğini ASELSAN ve HAVELSAN yaparken, TCG Oruçreis'teki montaj faaliyetlerinin 26 Mayıs 2023'te tamamlanması planlanıyor. Daha sonra modernizasyona TCG Salihreis, TCG Kemalreis ve TCG Barbaros ile devam edilecek. Çalışmaların 2026 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmayla harekat sahasındaki durumsal farkındalığı artacak bu sınıf gemiler, diğer gemilerle daha yüksek kapasitede, daha hızlı ve güvenli bir şekilde haberleşebilecek, tehditlere karşı kendini daha fazla savunabilecek, daha uzun menzillerden daha hassas ve etkili hücum edebilecek.

Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli güç unsurlarından olan Preveze sınıfı denizaltıların da "Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi" kapsamında platform ve savaş sistemlerinin büyük oranda yerli ve milli sistemlerle değiştirilmesi çalışmaları Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor.

Yenilenecek sistemlerle denizaltıları, harekat sahasındaki durumu daha iyi algılayabilecek, diğer deniz ve sahil unsurlarıyla daha seri, korunaklı ve yüksek kapasitede haberleşebilecek.

- "Sistemler ihtiyaç duyuldukça yerli ve milli firmalar tarafından üretilen ürünlerle değiştiriliyor"

Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, AA muhabirine, gemilerin hizmette kalmış oldukları sürelere bağlı olarak zaman içerisinde hem gelişen teknolojinin getirdiği yeni imkanlardan yararlanmak hem de sistemlerin modernizasyonunu yapmak için hizmet ömürlerinin yarısında sistemlerin değişimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Denizaltılarda ve su üstü gemilerdeki platform sistemlerin ihtiyaç duyuldukça yerli ve milli firmalar tarafından üretilen ürünlerle değiştirildiğini belirten Saygılı, yarı ömür modernizasyonlarının süre anlamında çok daha geniş ve kapsamlı olduğunu kaydetti.

Bu anlamda hem Preveze sınıfı denizaltılar hem de Barbaros sınıfı fırkateynlerin savaş yönetim sistemi ve diğer sistemlerinde kapsamlı bir modernizasyon yaptıklarını anlatan Saygılı, şu anda her iki faaliyetin de Gölcük Tersanesi Komutanlığında devam ettiğini dile getirdi.

Saygılı, bu çalışmayla gemilerin özellikle harekat açısından imkanlarının belirgin şekilde geliştirilip harp kabiliyetlerinde önemli artış sağlanacağını sözlerine ekledi.

- "Bu derece kapsamlı modernizasyon yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz"

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Başmühendisi Deniz Yüksek Mühendis Yarbay Gürcan Özsatır da Barbaros sınıfı gemilerin ilkinin 1995 yılında TCG Barbaros ile hizmete girdiğini belirterek, gemilerin donanmanın ana vurucu unsurlarını oluşturduğunu söyledi.

Modernizasyon çalışmalarıyla gemilerin daha etkin ve caydırıcı gemilere dönüşeceğine işaret eden Özsatır, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde bu derece kapsamlı modernizasyon yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu durumun diğer bahriyeler tarafından ve dünya çapında takip edildiğini değerlendiriyoruz. Tamamlandıktan sonra diğer ülkelerden de talep gelebileceğini düşünüyoruz. TCG Oruçreis'e modernizasyon kapsamında toplamda 72 kilometre kablo serilecek ve 800 metre civarında da boru devresi çekilecek." diye konuştu.

- "Denizaltıların bekaları ve vuruş güçleri artmış olacak"

Özsatır, Preveze sınıfı denizaltıların da Türk donanmasının ana vurucu güçlerinden olduğunu, bu sınıfta 4 denizaltı bulunduğunu söyledi.

Modernizasyon projesi kapsamında sınıfının ilk gemisi olan TCG Preveze denizaltısının 2 Haziran 2020-25 Şubat 2022 tarihlerinde Gölcük Tersanesi'nde kısmi modernizasyona tabi tutulduğunu belirten Özsatır, "Şu anda modernizasyonumuz ikinci gemi TCG Sakarya ile devam etmekte. TCG Sakarya'nın modernizasyonuna 1 Temmuz itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Halihazırda söküm faaliyetleri devam etmekte." diye konuştu.

Yeniden 25 Şubat'ta donanmaya hizmet vermeye başlayan TCG Preveze ile ilgili geri dönüşlerde memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu vurgulayan Özsatır, "İkinci denizaltımız olan TCG Sakarya'nın modernizasyonunun 1 Ocak 2024'te tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda sıradaki denizaltılar TCG 18 Mart, TCG Anafartalar ve yarım kalan modernizasyonu tamamlanması için TCG Preveze olacak." ifadelerini kullandı.

Yarı ömür modernizasyon projesinin ardından gemilerin kazanacağı özelliklere değinen Yarbay Gürcan Özsatır, "Su yüzeyine gelmeden iletişim kurabilecek, öz savunması daha da artacak. Ağır torpidolarla daha uzak mesafelerden daha etkili bir şekilde hücum geliştirebilecek. Böylece bekaları ve vuruş güçleri artmış olacak." dedi.

Özsatır, modernizasyonun ilk gemisi TCG Preveze'de toplamda 6,5 kilometre kablo serildiğini ve 100 metre boru devresi çekildiğini belirterek, tam modernizasyon uygulanacak gemilerde bu rakamların artacağını söyledi.

