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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

03.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan veren hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı 'Despina' karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak yatak pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Sosyal medyayı aktif kullanan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 190 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak yatak pozunu paylaştı. Arslan'ın iddialı paylaşımına, ''Bu ne Allah aşkına!'' ve ''Buna ne gerek vardı şimdi?'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Gülcan Arslan'ın ses getiren pozları...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisinde kamera karşısına geçen Arslan, Bir Çocuk Sevdim ve Arka Sokaklar dizileriyle geniş kitlelerce tanındı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in ablası Gülbin'e hayat veren Gülcan Arslan, sonrasında başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil oldu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Gülcan Arslan, yakın zaman önce Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Gülcan Arslan'ın eski sevgilileri arasında Şahin Irmak ve Serkan Şenalp gibi isimler de bulunuyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Güzel oyuncunun adı, ünlü şarkıcı Teoman ile de aşk dedikodularına karışmış, Teoman bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü


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Gülcan Arslan
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