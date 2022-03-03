Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Göğüslerini çantayla örttü

Sosyal medyayı aktif kullanan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 190 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak yatak pozunu paylaştı. Arslan'ın iddialı paylaşımına, ''Bu ne Allah aşkına!'' ve ''Buna ne gerek vardı şimdi?'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Gülcan Arslan'ın ses getiren pozları...

1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisinde kamera karşısına geçen Arslan, Bir Çocuk Sevdim ve Arka Sokaklar dizileriyle geniş kitlelerce tanındı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in ablası Gülbin'e hayat veren Gülcan Arslan, sonrasında başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil oldu.

Gülcan Arslan, yakın zaman önce Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Gülcan Arslan'ın eski sevgilileri arasında Şahin Irmak ve Serkan Şenalp gibi isimler de bulunuyor.

Güzel oyuncunun adı, ünlü şarkıcı Teoman ile de aşk dedikodularına karışmış, Teoman bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.



