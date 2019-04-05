Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü! İşte Amanda Ahola'nın estetiksiz hali

Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım' diyen 21 yaşındaki Finlandiyalı genç kız,Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yattı. Peki takıntısı yüzünden ölümden dönen genç kız, estetik olmadan önce nasıl görünüyordu dersiniz? İşte cevabı...
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