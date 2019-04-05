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Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü! İşte Amanda Ahola'nın estetiksiz hali

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Barbie bebeğe benzemek için defalarca bıçak altına yatan 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola, bazı kişiler gibi estetik bağımlısı oldu.16 yaşından beri bu görünüme kavuşmak için planladığını söyleyen Amanda'nın açıklamaları da durumunun ne denli vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım' diyen 21 yaşındaki Finlandiyalı genç kız,Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yattı. Peki takıntısı yüzünden ölümden dönen genç kız, estetik olmadan önce nasıl görünüyordu dersiniz? İşte cevabı...

Defalarca bıçak altına yattı!

Barbie bebeğe benzemeye çalışmak adeta bir salgına dönüştü.
Barbie bebeğe ya da Ken bebeğe benzemek isteyen onlarca kişi, gözünü kırpmadan defalarca bıçak altına yatıyor.
Sevdikleri karakterlere benzemek uğruna kaburgalarını aldıran da var, göz rengini operasyonla tamamen değiştiren de...
Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yatan bir diğer isim de 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola.
Ahola, Barbie bebeği mükemmel bir güzellik unsuru olarak kabul ediyor. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Ahola, "Ben de onun gibi mükemmel olmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.
"İnsanlar bana sahte veya Barbie'ye benziyorsun dediğinde bu beni mutlu ediyor" dedi.
Estetik operasyonlar için defalarca ameliyat olan Ahola, ölümden döndüğünü açıkladı. Ameliyatlar için ailesinden maddi destek almadığını söyleyen genç kadın para biriktirmek için temizlik de dahil çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.
16 yaşındayken bunları planlamaya başladığını kaydeden Ahola, "Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
estetik Amanda Ahola

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