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Barbie filminin kamera arkası fotoğrafları gündem oldu! Tam bir Barbie

29.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Margot Robbie'nin Barbie'yi, Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandıracağı Barbie filminden ilk set fotoğrafları geldi. Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros, filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceğini duyurdu.

Barbie filminin kamera arkası fotoğrafları gündem oldu! Tam bir Barbie

Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği yeni Barbie filminden ilk set görüntüleri yayınlandı. Ryan Gosling filmde Ken karakterini canlandırırken Margot Robbie, Barbie karakterini beyaz perdeye taşıyacak. Filmin çekimleri ise Kaliforniya'da yapılıyor.

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GELECEK SENE VİZYONDA

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini verdi. Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

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Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, "Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" demişti.

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KEN OLARAK İLK GÖRSELİ YAYINLANDI

Filmde oyuncak bebek Ken'i canlandıran Ryan Gosling'in filmden ilk karesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Oyuncu, filmdeki yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti.

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FİLMİN KONUSU

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

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