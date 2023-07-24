Barbie'nin yıldızı Margot Robbie o itirafı ile yeniden gündem oldu! Meğer Brad Pitt ile öpüşmek için...

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in merakla beklenen filmi Barbie, yalnızca hafta sonu dünya çapında 377 milyon dolar açılış hasılatı elde etti. Barbie, kelimenin tam anlamıyla tarih yazdı.

BARBIE FİLMİ TARİH YAZDI

Yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadının fantastik bir evrenden gerçek dünyaya olan yolculuğunu anlatan filmde Ryan Gosling, Ken; Margot Robbie ise Barbie karakterine hayat verdi.

"Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ederken geçmişte yaptığı bir itiraf da yeniden gündeme geldi.

MARGOT ROBBIE'DEN OLAY İTİRAF

Güzel yıldız, 'Babylon' filminin çekimleri sırasında Brad Pitt'i öpmek için eline geçen fırsatı nasıl değerlendirdiğini anlatmıştı.

Brad Pitt'le öpüşmeyi; yapılacaklar listesindeki önemli bir madde olarak gördüğünü belirten Robbie, öpüşme sahnesinin yönetmen Damien Chazelle'in orijinal senaryosunda yer almadığını ifade etmişti.

BRAD PİTT İLE ÖPÜŞMEK İÇİN YÖNETMENİ İKNA ETTİ

Ünlü oyuncunun "Öpüşme sahnesi senaryoda yoktu. Ama 'Brad Pitt'i öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirim ki?' diye düşündüm ve bunu yaptım" sözleri olay olmuştu.

