Barbie'ye benzemek için servet harcamıştı! Estetik bağımlısı Tara Jayne Mcconachy'i görenler inanamıyor

Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeni Tara Jayne Mcconachy, farklı görüntüsü ve cesur pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Yüzü ve vücudunda çok sayıda estetik müdahale bulunan ismi görenler gözlerine inanamıyor.

Güzelleşmek için 200 bin dolar harcadığını söyleyen Mcconachy, son haliyle görenleri hayret ettiriyor. Beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları ile kendini baştan yaratan estetik bağımlısıkadın kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlıyor.

Avustralya'da yaşayan Mcconachy, estetik bağımlılığının dışında kozmetik hemşiresi olarak çalışıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ismin, Instagram'da 204 bin takipçisi bulunuyor.

Instagram hesabında devamlı olarak paylaşım yapan Mcconachy'e takipçilerinden, 'Seksi ve güzel', 'Mükemmelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar geliyor.

BAYHAN SEREN SERENGİL'LE BENZETMİŞTİ!

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda Tara Jayne Mcconachy'i Seren Serengil'e benzetmiş ve bu olay sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

Mcconachy'i gören Bayhan, 'Ben Seren Serengil sandım, ona benzettim' diyerek Seren Serengil'in de çok estetik yaptırdığını ve Avustralyalı fenomeni Seregil'e benzettiğini söylemişti.

