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Barça Academy İstanbul Beko, APAC Turnuvası'nda şampiyon

FUTBOL HABERLERİ  | 06.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

Barça Academy İstanbul Beko U11 Takımı, 30 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Hindistan'ın Delhi şehrinde düzenlenen Barça Academy APAC Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Asya Pasifik bölgelerinde bulunan FC Barcelona akademilerinin katıldığı APAC turnuvası, 7-14 yaş arasında 500'ün üzerinde kız ve erkek sporcuyu ağırladı. Avustralya, Hindistan, Japonya, Singapur, Çin ve Türkiye'nin katıldığı turnuvada Barça Academy Barcelona’dan da iki misafir takım yer aldı.

U9, U11, U13 ve U15 olmak üzere 4 yaş kategorisinde düzenlenen turnuvaya Barça Academy İstanbul Beko, U11 takımı ile katıldı. Japonya’dan Shinagawa, Hindistan’dan Mumbai ve Delhi takımlarıyla birlikte D Grubu'nda turnuvaya başlayan takım, Barça Academy İstanbul Beko U11 Takımı, Delhi'yi 6-0, Shinagawa’yı 2-1 ve Mumbai’yi 8-2 ile geçerken yarı finalde Japonya’nın Nara takımını 3-2 ile geçerek finale uzandı.

Finalde Barça Academy Barcelona'yı 1-0 yenen Barça Academy İstanbul Beko, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva dönüşünde ailelerince havaalanında büyük bir coşkuyla karşılanan takımın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

BARÇA ACADEMY İSTANBUL BEKO FUTBOL OKULU

5 kıtada 24 farklı ülkede 52 okul ile her yıl 15 binin üzerinde sporcuya futbol felsefesini ve değerlerini aşılayan, markasını ve felsefesini dünyanın dört bir yanına yayan FC Barcelona’nın futbol okulları; Barça Academy İstanbul Beko Futbol Okulu adı altında Türkiye’deki 6. sezonunu geçirirken, bugüne kadar Türkiye’de ise 6 binin üzerinde sporcuya eğitim verdi.

Proje; İspanyol Proje Direktörü, alanında uzman lisanslı Türk antrenörler ve 700’ün üzerinde sporcusu ile İstanbul'da Maslak ve Maltepe’de bulunan TFF onaylı tesislerinde eğitim hayatını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barça Academy İstanbul Beko APAC Turnuvası

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