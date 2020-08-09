Barcelona 3-1 Napoli (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona, İtalyan ekibi Napoli’yi konuk etti. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı ve 10. dakikada Clement Lenglet attığı golle Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi.
Hemen ardından bu kez Cüneyt Çakır, Napoli lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına gelen Lorenzo Insigne’nin golüyle de ilk yarı 3-1 Barcelona’nın lehine sonuçlandı. İkinci yarı Napoli gol için baskısını artırsa da mücadele ilk yarıda atılan gollerle 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Barcelona, Bayern Münih'in rakibi oldu.
Portekiz'de Sekizli final adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar 12, 13, 14 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.
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