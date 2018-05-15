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Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.05.2018 10:03 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un ‘Messi’si Abdülkadir Ömür’ün uzun süredir Barcelona’nın takibinde olduğu ortaya çıktı. Katalan devinin 18 yaşındaki yıldız için Bordo-Mavili kulübün kapısını çalması bekleniyor! Abdülkadir için Trabzonspor bonservisi bedelini 30 milyon Euro olarak belirlemişti.

Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!

Türk futbolunun ve Trabzonspor’un el üstünde tuttuğu Abdülkadir Ömür’ün Barcelona’nın takibinde olduğu ortaya çıktı...

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Katalan devi yetkililerinin, stili ‘Messi’ye benzetilen 18 yaşındaki yıldızın maçlarını izlediği öğrenilirken gelecek günlerde Bordo-Mavili kulübün kapısını çalabilecekleri öğrenildi. Daha önce de Almanya, İtalya ve İspanya’nın dev kulüplerinin tarafından takip edilen Abdülkadir için Trabzonspor bonservisi bedelini 30 milyon Euro olarak belirlemişti. Eğer Barcelona ciddi bir şekilde Bordo-Mavililer ile masaya oturmayı düşünürse bu rakamın daha da yukarı çekilebileceği belirtili.

Abdülkadir Ömür’ün transferi konusunda sezon sonunda hareketli günler yaşanabileceği, mali olarak kötü durumda olan Trabzonspor’un da oyuncunun hedeflenen paraya satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

''FUTBOL BENİM İÇİN BİR AŞK''

Öte yandan Trabzonspor’un altyapısından 16 yaşında A Takım’a yükselen ve oynadığı başarılı futbolla göz dolduran Abdülkadir Ömür, futbol hayatı ve çocukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nike’ın “Çık Oyna” kampanyası için konuşan Abdülkadir Ömür, “Henüz okula başlamamıştım. Sanırım 5-6 yaşlarındaydım. Abim beni çok teşvik ediyordu. Futbolu çok seviyordum ve onların yanında oynayarak futbol hayatım başladı. Fiziksel olarak biraz küçük kalıyordum; ancak futbol benim için büyük bir aşktı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor barcelona Abdülkadir Ömür

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