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  4. Barcelona Arda Turan için karar verdi: "Kendine kulüp bul"

Barcelona Arda Turan için karar verdi: "Kendine kulüp bul"

İSPANYA HABERLERİ  | 07.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Barcelona, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan için kararını verdi. 2020 Haziran ayına kadar Katalan ekibi ile sözleşmesi bulunan Turan'ın yeniden Camp Nou'ya dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan için Barcelona kararını verdi. Katalan ekibi Arda Turan'ın geri dönüş yolunu kapattı.

Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ın da sona erecek olan Arda Turan'ın Başakşehir ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından Marca'da bir haber kaleme alan Ramiro Aldunate, "Barelona için sürpriz bir gelişme! Barcelona, Arda Turan'a kendine kulüp bul" dedi.

BARCELONA GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRDI

Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı. Arda, futbol oynamaya devam etmek istiyorsa Barcelona'dan başka bir kulüp bulmak zorunda. Barcelonalı yetkililer de Arda opsiyonunu tamamen devre dışı bıraktı ve aldığımız bilgiler de yetkilililer, Arda'ya "kendine kulüp bul" yönünde bir talimat verdiği şeklinde oldu. Arda için Türkiye'de bir opsiyon var, o da Galatasaray ancak bu süreçte de bazı şartların oluşması gerekiyor"

Arda Turan için en yakın opsiyon Galatasaray olarak gösterilse de sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmeler ve mevcut durumda hiç de elverişli bir ortamın olmadığının ipuclarını veriyor. Transfere 'yaş' yüzünden karşı olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz'in asıl sıkıntısının ise kendisinden habersiz yapılan görüşmeler olduğu ve, "Bu kulübün başkanı benim" çıkışını yaptığı belirlendi

TARAFTARLAR ARDA TURAN'I İSTEMİYOR

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da büyük ses getirmiş durumda. Tarafarların büyük bir bölümü Arda'nın transferine karşı çıkarken, Başkan Cengiz'den yana tutum sergiliyorlar.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray'da büyük bir karışıklığa neden olan Arda Turan konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Başakşehir kampına da katılmadı.

TERİM VE CENGİZ ARASINDAKİ ARDA TURAN GERİLİMİ

Geçen sezonunun başında yapılamayan forvet takviyesi, devre arasında ise Ozan'ın satışı nedeniyle karşı karşı gelen ikilinin, bu sezon başında ise Falcao yüzünden ters düşmüştü.

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Arda Turan için ikilinin arasında yeniden bir gerilim yaşanıyor. Cengiz Arda Turan için gündemimizde kesinlikle yok derken, Terim, "Galatasaray'a hizmet etmiş biri için bu cümleyi kullanmazdım' dedi


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