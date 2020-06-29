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Barcelona, Arthur’un Juventus’a transfer olduğunu duyurdu

İSPANYA HABERLERİ  | 29.06.2020 18:21 | Son Güncelleme

Barcelona, Arthur’un 72 milyon Euro karşılığında Juventus’a transfer olduğunu duyurdu.

Barcelona, Arthur’un Juventus’a transfer olduğunu duyurdu

Barcelona, Arthur'un 72 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.Brezilyalı yıldız orta saha, sezon sonu İtalyan ekibine dahil olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arthur'un sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilirken, takımda 72 maçta oynadığı ve 2 sezonda 4 gol attığı bilgisini de yer verildi.

DEV TAKAS

Barcelona ile Juventus arasında dev bir takas gerçekleştiriliyor. Barcelona Miralem Pjanic ile Juventus da Arthur ile sözleşme imzalamaya hazır.İki orta saha oyuncusu da yeni kulüpleriyle pazar günü sağlık kontollerinden geçti. Barcelona ve Juventus'un transferi kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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