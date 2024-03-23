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  4. Barcelona Başkanı 16 yaşındaki oyuncularına gelen dudak uçuklatan teklifi açıkladı!

Barcelona Başkanı 16 yaşındaki oyuncularına gelen dudak uçuklatan teklifi açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2024 21:13
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Barcelona Başkanı Joan Laporta takımıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında da konuşan Laporta, genç oyuncuya gelen teklifi açıkladı.

Barcelona Başkanı 16 yaşındaki oyuncularına gelen dudak uçuklatan teklifi açıkladı!
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 17 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona Başkanı Laporta önemli açıklamalarda bulundu. Genç oyuncuları Lamine Yamal hakkında da konuşan Laporta gelen teklifleri açıkladı.

"200 MİLYONU REDDETTİK"

Lamine-Yamal

Dünya futbolunun altın çocuğu Lamine Yamal için konuşan Laporta, "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

39 MAÇTA OYNADI

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Henüz 16 yaşında olan genç oyuncu Yamal bu sezon Barcelona formasıyla 39 maça çıktı. Yamal bu maçlarda 6 gol, 7 asistlik katkı yapmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Lamine Yamal yaşında
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