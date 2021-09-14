Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanaldan şifresiz canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

En son Bayern Münih’le oynadığı maçı 8-2 kaybeden Barcelona, Nisan 1951’den beri en farklı yenilgisini almıştı. Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlubiyeti aldığı rakibi Bayern Mühin’i kendi evinde konuk edecek olan Barcelona, Alman ekibini iki kez kendi evinde yenebildi.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, Exxxen platformundan yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 17 sezonda da çıktığı ilk maçtan galip ayrılmayı başaran Bayern Münih, bu mücadelelerde attığı 42 gole karşılık yalnızca iki gol yedi. Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin görev almadığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçının 9’unu kazanan Barcelona, Messi’siz çıktığı son 23 mücadelede yalnızca Bayern'in filelerini havalandıramadı.

Barcelona, Thomas Müller'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gol attığı takım. Müller, Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona ağlarını en çok havalandıran isim olarak dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de görev aldığı son 14 maçta 11 gole doğrudan katkı sağlayan Memphis Depay, grup aşamalarında oynadığı son 5 mücadelede de gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2018/19 sezonundan beri en fazla gol atan oyuncu olan Robert Lewandowski, gruplarda çıktığı son 17 maçın 14'ünde gol sevinci yaşadı.



