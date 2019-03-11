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Barcelona'da Jordi Alba'nın sözleşmesi uzatıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 11.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

İspanya kulübü Barcelona'da sol bek Jordi Alba'nın sözleşmesi uzatıldı.

Barcelona'da Jordi Alba'nın sözleşmesi uzatıldı

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Alba'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Alba'nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı. Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona'da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.

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barcelona jordi alba

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