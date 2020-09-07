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Barcelona'da kalan Lionel Messi ilk antrenmanına çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Tartışmalı bir süreçten sonra Barcelona'da kalmaya karar veren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yeni sezon öncesi takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Barcelona'da kalan Lionel Messi ilk antrenmanına çıktı

2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına geçen hafta başlayan Barcelona'da antrenmanlara katılmayan Messi, bugün tesislere en erken gelen futbolcu oldu.

Antremandan yaklaşık 1,5 saat önce Sant Joan Despi Spor Tesisleri'ne gelen Messi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman yönetiminde ilk antrenmana çıktı.

Messi'nin LaLiga protokolü gereği ilk olarak Kovid-19 PCR testinden geçtiği belirtildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, 16 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan 25 Ağustos'ta ayrılmak istediğini duyurmuş ancak kulüp yönetiminin 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme şartı koymasından dolayı sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran 2021'e kadar takımda kalmaya karar vermişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Leo zorla oynayacak şaka gibi.
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