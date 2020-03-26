Barcelona'da koronavirüs krizi! Maaşlarda indirim talebi

Katalan devi Barcelona’da maaş krizi çıktı. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi, kulüp başkanı Maria Bortomeu’nun oyuncuları tek tek aradığını ve koronavirüs nedeniyle maaşlarda yüzde 70 kesinti yapılacağını söyledi.
Ancak oyuncuların bazıları teklifi kabul ederken bir kısmı da karşı çıktı. Yönetimden gelen talebi kabul etmeyen oyuncular, gerekçe olarak ise kulüp başkanı Bortomeu’nun mali durumu iyi yönetememesi ve transferde bilinçsizce yüksek paralar ödemesini gösterdi.
(AJANSSPOR)
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