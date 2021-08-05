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Barcelona'da Messi şoku! İpler koptu

05.08.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde iplerin kopma noktasına geldiği ve çıkmaza girdiği iddia edildi

Barcelona'da Messi şoku! İpler koptu

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'da Lionel Messi'nin yeni sözleşme konusu kördüğüm oldu.

Ekonomik krizde olan Barcelona, Lionel Messi ile sözleşme imzalayabilmek adına kadrosundaki yüksek maaşlı isimleri takımdan göndermeye çalışırken, flaş bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

İspanyol gazetesi Marca, Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı, Arjantinli yıldızın imzaya artık çok uzak olduğu belirtildi.

Lionel Messi'nin Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağı vurgulandı. Ayrıca Messi'nin kulüp yönetimine "Yeni sözleşme imzalamayacağım" dediği iddia edildi.

İspanyol basınının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu bu haberlerin ardından, Barcelona ve Lionel Messi cephesinden nasıl bir açıklama geleceği merakla bekleniyor.


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Lionel Messi
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