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Barcelona'da Quique Setien'le yollar ayrılıyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 29.06.2020 19:30 | Son Güncelleme

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından lider Real Madrid'in 2 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında yara alan Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'le yolların ayrılması bekleniyor.

Barcelona'da Quique Setien'le yollar ayrılıyor!

Geçtiğimiz ocak ayında takımın başına geçen Quique Setien'in Barcelona macerası kısa sürüyor. Goal'ün İspanya edisyonunda yer alan habere göre Barça yönetimi, yaşanan puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Ernesto Valverde'nin yerine gelmişti ancak şampiyonluk yarışında geri kalınması Katalanları rahatsız etti. Öte yandan Setien'in oyuncularla anlaşamadığı da iddia ediliyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ Mİ?

Bu arada Quique Setien'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali üzerine İspanyol basını yerine gelecek ismin kulübün sembol ismi Xavi Hernandez olabileceğini iddia etti. Daha önce Barça'dan gelen antrenörlük teklifini hazır olmadığı gerekçesiyle reddeden Xavi'nin şimdilerde eski kulübünün başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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