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Barcelona'da Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 14.08.2020 20:36 | Son Güncelleme

Barcelona'da Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Katalan ekibi bu haberi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Barcelona'da Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona, dünya yıldızı stoper Samuel Umtiti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Semptom göstermeyen oyuncumuzun sağlığı yerindedir ve oyuncu evinde karantinaya alınmıştır.

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