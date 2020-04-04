SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

İSPANYA HABERLERİ  | 04.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

İspanyol devi Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.

Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Koronavirüs salgınının en yoğun şekilde yaşandığı ülkelerden biri de İspanya... Şu ana kadar 119 bin kişi koronavirüse yakalanırken, toplamda ise 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ağır tablodan İspanya futbolu da etkilenmiş durumda...

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Barcelona'da üçüncü pozitif vakayla karşılaşıldı. Sağlık ekibinin başındaki Ramon Canal ve hentbol takımı doktoru Josep Antoni Gutierrez’in ardından Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner’in de test sonuçları pozitif çıktı.

Haberde 57 yaşındaki yöneticinin durumunun ciddi olmadığı ve tedaviye alındığı belirtildi. Katalan ekibinde tüm branşlarda hiçbir sporcuda corona virüsü testinin pozitif çıkmaması ise yüzleri güldürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Barcelona'dan sonra bir ilk!Barcelona'dan sonra bir ilk!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya La Liga koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs aşısını bulduk' diyen Rusya'dan bir haber daha

'Koronavirüs aşısını bulduk' diyen Rusya'dan bir haber daha

Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı

Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı

Sokağa çıkma yasağına takılan Süper Lig futbolcuları

Sokağa çıkma yasağına takılan Süper Lig futbolcuları

Ünlü sporcu karantinada şov yaptı

Ünlü sporcu karantinada şov yaptı

Maria Sharapova, telefonunu paylaştı

Maria Sharapova, telefonunu paylaştı

WNBA'de sezonun başlangıç tarihi ertelendi

WNBA'de sezonun başlangıç tarihi ertelendi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüse yakalanan futbolcunun eşinden duygulandıran paylaşım!

Koronavirüse yakalanan futbolcunun eşinden duygulandıran paylaşım!

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnsanlar sırf bu habere tıklasın diye messi nin fotoğrafını koyuyorsunuz alakasız adını sanını bilmediğimiz birilerinden bahsediyorsunuz
Ne kadar karaktersiz manşet atıyorsunuz. fotoğrafta messi var haberin içeriğinde ismini bile duymadığımız kişiler. sizin gibi şeref yoksunu insanlar bitmeyecek mi?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Yılın takası: Griezmann - Neymar

Yılın takası: Griezmann - Neymar

Atletico Madridli futbolculardan yüzde 70 maaş indirimi

Barcelona'dan sonra bir ilk!

Ronaldinho'dan hapishanede ayak tenisi şovu

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor! | VİDEO

Barcelonalı yıldızlar maaşlarından %70'lik fedakarlık yaptı

Barcelona'dan %70'lik fedakarlık

Atletico Madrid, genç oyuncusu Christian Minchola'nın hayatını kaybettiğini açıkladı

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.