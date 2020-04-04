Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Koronavirüs salgınının en yoğun şekilde yaşandığı ülkelerden biri de İspanya... Şu ana kadar 119 bin kişi koronavirüse yakalanırken, toplamda ise 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ağır tablodan İspanya futbolu da etkilenmiş durumda...
Mundo Deportivo’nun haberine göre; Barcelona'da üçüncü pozitif vakayla karşılaşıldı. Sağlık ekibinin başındaki Ramon Canal ve hentbol takımı doktoru Josep Antoni Gutierrez’in ardından Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner’in de test sonuçları pozitif çıktı.
Haberde 57 yaşındaki yöneticinin durumunun ciddi olmadığı ve tedaviye alındığı belirtildi. Katalan ekibinde tüm branşlarda hiçbir sporcuda corona virüsü testinin pozitif çıkmaması ise yüzleri güldürdü.
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