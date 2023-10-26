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  4. Barcelona'dan Arda Güler misillemesi! Real Madrid'e bu kez transfer çalımı Katalanlardan geliyor...

Barcelona'dan Arda Güler misillemesi! Real Madrid'e bu kez transfer çalımı Katalanlardan geliyor...

26.10.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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Barcelona'da transfer harekatı başladı. Real Madrid'in Arda Güler misillemesinin ardından ilgilendiği oyuncuları kaptırmak istemeyen Katalanlar, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmak üzere... Real Madrid'in de yakından ilgilendiği yıldız oyuncuyla söz kesen Barcelona, devre arasında imzayı attırmak isteniyor.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Barcelona'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Katalanlar, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile söz kesti ve anlaşma sağladı.

ARDA GÜLER TRANSFERİ

Arda_Guler_Real_Madrid

Real Madrid ile Arda Güler transferinde burun buruna gelen ve sonrasında genç oyuncuyu rakibine kaptıran Barcelona bir kez daha bu hataya düşmek istemiyor. Real Madrid kulübü, Arda Güler'in sakatlık problemleriyle uğraşırken, Hakan Çalhanoğlu transferinde gaza basan Barcelona işi bitirdi.

DEVRE ARASINDA İMZA OLABİLİR

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Devre arasında Hakan Çalhanoğlu'na imza attırmak isteyen Barcelona yetkilileri, yıldız oyuncuyla söz kesti. Bonservis konusunda Inter ile pazarlıklarda sona gelen Barcelona yetkilileri, devre arasında olmazsa sezon sonunda Hakan'ı kesin olarak kadrosuna katacak.

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