Barcelona'dan Arda Güler misillemesi! Real Madrid'e bu kez transfer çalımı Katalanlardan geliyor...

Barcelona'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Katalanlar, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile söz kesti ve anlaşma sağladı.

ARDA GÜLER TRANSFERİ

Real Madrid ile Arda Güler transferinde burun buruna gelen ve sonrasında genç oyuncuyu rakibine kaptıran Barcelona bir kez daha bu hataya düşmek istemiyor. Real Madrid kulübü, Arda Güler'in sakatlık problemleriyle uğraşırken, Hakan Çalhanoğlu transferinde gaza basan Barcelona işi bitirdi.

DEVRE ARASINDA İMZA OLABİLİR

Devre arasında Hakan Çalhanoğlu'na imza attırmak isteyen Barcelona yetkilileri, yıldız oyuncuyla söz kesti. Bonservis konusunda Inter ile pazarlıklarda sona gelen Barcelona yetkilileri, devre arasında olmazsa sezon sonunda Hakan'ı kesin olarak kadrosuna katacak.





