Barcelona'dan Fenerbahçe'ye destek!

Fenerbahçe'de bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüse rastlanmasından sonra tüm spor camiası destek mesajı gönderdi. Destek mesajlarından bir diğeri de Barcelona'dan geldi. Barcelona kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin yanında olduğunu belirtti.

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.



