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Barcelona'dan flaş yapay zeka hamlesi

İSPANYA HABERLERİ  | 15.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

Barcelona, futbolda çığır açacak bir hamle ile taraftarını buluşturmaya hazırlanıyor.

Barcelona'dan flaş yapay zeka hamlesi

Barcelona artık yapay zeka ile oyuncuları, hayranlarıyla buluşturacak. Görsel, işitsel ve teknolojik düzeyde taraftarla bir spor iletişimi kurmak için teknoloji şirketi Pixellot ile anlaşan İspanyol devi, spor etkinliklerinin görüntülerinin otomatik olarak kaydedilmesi ve işlenmesi üzerine bir sistem geliştirecek.

Bu ortaklıkla teknik ve taktiksel analizlere taraftarlar katılabilecek, yapay zeka tabanlı antrenmanlardaki görüntüleme ve eğitim oturumları bir laboratuvar ortamında hayranlarla paylaşılacak. (AKŞAM)

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