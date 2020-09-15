Barcelona'dan flaş yapay zeka hamlesi

Barcelona artık yapay zeka ile oyuncuları, hayranlarıyla buluşturacak. Görsel, işitsel ve teknolojik düzeyde taraftarla bir spor iletişimi kurmak için teknoloji şirketi Pixellot ile anlaşan İspanyol devi, spor etkinliklerinin görüntülerinin otomatik olarak kaydedilmesi ve işlenmesi üzerine bir sistem geliştirecek.

Bu ortaklıkla teknik ve taktiksel analizlere taraftarlar katılabilecek, yapay zeka tabanlı antrenmanlardaki görüntüleme ve eğitim oturumları bir laboratuvar ortamında hayranlarla paylaşılacak. (AKŞAM)

