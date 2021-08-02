Barcelona'dan Messi için yeni açıklama

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulüple henüz yeni sözleşme imzalamayan Lionel Messi hakkında konuştu.

Laporta "İşler iyi gidiyor ancak bazı sorunlar çözülmedi. Hepimiz Messi'nin La Liga'da olmasını istiyoruz. O da burada kalmak istiyor. İmkanlar dahilinde mümkün olan her şeyi yapacağız. Messi de Barcelona'da devam etmek istiyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan İspanyol basını, Barcelona'nın Messi ile yeni sözleşme için 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak bu anlaşmanın takımdan giden isimlerle bütçenin düşürülmesinden sonra açıklanacağı vurgulandı.

