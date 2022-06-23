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Barcelona'dan Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

23.06.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın, Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Luis Suarez ile transfer için temasa geçtiği öne sürüldü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle iki takımı da reddetmişti.

Barcelona'dan Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Luis Suarez

Luis Suarez

KOL Kolombiya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Granada
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Xavi Hernandez'e iyi bir takımı emanet etmek isteyen Barcelona'da transfer için çalışmalar devam ediyor. Diario Sport'un haberine göre; Katalan devinin, Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından Luis Suarez ile temasa geçtiği aktarıldı. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Suarez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİFİ REDDETTİ

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Ana forvet hedefi Robert Lewandowski olan Barcelona'nın Suarez'e yedek olacağını açıkça dile getirdiği ve ağustos ayına kadar beklemesini istediği kaydedildi.

Uruguaylı futbolcunun ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Suarez'in Sevilla, Villarreal ve River Plate gibi takımlardan teklif almasının ardından, beklemesi durumunda bu teklifleri kaybedebileceği düşüncesiyle Barcelona'yı reddettiği öne ifade edildi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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