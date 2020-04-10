Barcelona'dan yolsuzluk iddialarına açıklama

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.
İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.
Falcao ayrılırsa yerine o isim gelecek...
Talisca'dan geri dönüş sinyali!
Arda Turan sözünü tuttu!
Takım arkadaşlarını bilmeye çalıştılar
F.Bahçe açıklaması: Teklif gelirse değerlendiririz
John Terry de top sektirme akımına katıldı
Zidane'dan anlamlı davranış
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Alex oynadığı en iyi takımı açıkladı
Rüştü Reçber'den sigara itirafı
İtalyan devi Sörloth'un peşinde!
Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!
Milli futbolcu karantinada
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum