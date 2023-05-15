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Barcelona Espanyol'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğun ilan etti!

15.05.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda karşılaştığı Espanyol'u 4-2 mağlup ederek puanını 85'e yükselterek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Barcelona Espanyol'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğun ilan etti!

İspanya La Liga'da heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürdü. 34. hafta karşılaşmasında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadelede tam 6 gol kaydedilirken, Barcelona rakibini 4-2 mağlup ederken, Katalan ekibi bitime 4 hafta kala La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 11 ve 40. dakikalarda Robert Lewandowski, 20. dakikada Alejandro Balde ve 53. dakikada Jules Kounde kaydetti. Ev sahibi Espanyol'un gollerini ise 73. dakikada Javier Puado ve 90+2'de Joselu kaydetti.

27. KEZ ŞAMPİYON

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Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 85'e yükselterek en yakın takipçisi Real Madrid'in 14 puan önüne geçen Barcelona, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. Toplamda 27. La Liga şampiyonluğuna ulaşan Barcelona 3 sezonluk aranın ardından yeniden mutlu sona ulaşmış oldu.

Ayrıca Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de İspanyol ekibiyle birlikte ilk lig şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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