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Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas'a talip oldu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 28.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

Barcelona gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe Beko’nun Yunan guardı Kostas Sloukas ile İspanyol devinin ilgilendiği yazıldı.

Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas'a talip oldu

Euroleague ve İspanya’nın önemli takımlarından Barcelona gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İspanyol haber sitesi Encestando ve Onda Madrid'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun Yunan guardı Kostas Sloukas ile ilgileniyor. Ancak haberde Fenerbahçe Beko'nun bütçeyi koruması ve Zeljko Obradovic'le de devam etmesi halinde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtildi. Sloukas'ın gelecek sezon sözleşmesinde opisyon bulunuyor. Barcelona ayrıca Bayern Münih'ten Derrick Williams ile ilgileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kostas Sloukas Fenerbahçe Beko Euroleague

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