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Barcelona Hazırlık Maçında Vissel Kobe'yi Farklı Yendi

Barcelona, Japonya'da oynadığı hazırlık maçında Vissel Kobe'yi 3-1 mağlup etti. Genç yıldızlar Lamine Yamal ve Pedri'nin öne çıktığı maçta, yeni transferler de forma şansı buldu. Hansi Flick'in öğrencileri, sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Barcelona Hazırlık Maçında Vissel Kobe'yi Farklı Yendi

Katalan devi, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Barcelona, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Katalan ekibi, Japonya'da Vissel Kobe ile karşılaştığı hazırlık maçını 3-1 kazanarak moral buldu. Maçta genç yetenekler Lamine Yamal ve Pedri'nin performansı göz doldururken, teknik direktör Hansi Flick, yeni transferlere de forma şansı verdi.

Maçın ilk yarısında Barcelona, genç stoper Eric Garcia'nın golüyle öne geçti. Vissel Kobe, kısa süre sonra beraberliği yakalasa da, Barcelona ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Oyuna sonradan giren oyuncuların katkısıyla Barcelona, skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

HANSI FLICK AÇIKLADI! ''YENİ SEZONA HAZIRIZ''

Barcelona Hazırlık Maçında Vissel Kobe yi Farklı Yendi 1

Hansi Flick, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve yeni sezona hazır olduklarını belirtti. Barcelona'nın sahaya şu 11'le çıktığı belirtildi: Kalede Juan Garcia, savunmada Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia ve Alejandro Balde, orta sahada Pedri, Gavi ve Frenkie de Jong, forvette ise Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve Raphinha. Maçın ilerleyen dakikalarında birçok oyuncu değişiklikliği yapıldı ve yeni transferler de forma şansı buldu. Bu hazırlık maçı, Barcelona için yeni sezon öncesi önemli bir sınav niteliğindeydi. Takımın genç yıldızlarının performansı ve yeni transferlerin uyumu, taraftarları umutlandırdı. Hansi Flick'in takımı, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak ve bu hazırlık maçları, takımın eksiklerini görmesi ve daha da gelişmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Barcelona, Vissel Kobe karşısında aldığı galibiyetle moral depolarken, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Takımın performansı ve yeni transferlerin uyumu, taraftarları umutlandırırken, Hansi Flick'in öğrencileri sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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