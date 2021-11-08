SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Barcelona ile Manchester City arasında dev takas

Barcelona ile Manchester City arasında dev takas

08.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xavi, Barcelona'nın başına geçtikten sonra eski hocası Pep Guardiola ile dev bir takasa imza atabilir.

Barcelona ile Manchester City arasında dev takas
Raheem Sterling

Raheem Sterling

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

La Liga'da eski günlerine geri dönmeyi arzulayan Barcelona ile Premier Lig devi Manchester City dev bir takasa hazırlanıyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola uzun yıllar formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı Barcelona'dan bir yıldızı gözüne kestirdi. Guardiola'nın karşısında ise eski öğrencisi Xavi Hernandez olacak.

El Nacional gazetesinin haberine göre Avrupa'nın iki büyük kulübü transfer döneminde dev bir takas için masaya oturuyor.

Manchester City, Barcelona'dan Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak isterken Hollandalı yıldızın karşılığında Raheem Sterling, Camp Nou'ya taşınacak.

FRENKIE DE JONG İLE RAHEM STERLING

İddiaya göre Manchester City, Frenkie de Jong karşılığında Sterling'in dışında bir miktar para ödemeyi de kabul etti.

Buna göre İngiliz devi, Katalan devine 20 milyon euro'luk bir ücret ödeyecek ve Hollandalı futbolcunun transferini noktalayacak.

Uzun süredir formasından uzak kalan Raheem Sterling halihazırda City'den çıkış yolu arıyor. Yıldız futbolcu son dönemde Guardiola ile birkaç sözlü tartışma da yaşadı. Uzun süredir Barcelona'nın radarında olan Sterling bu transfere sıcak bakıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Ajax ligde puana hasret kaldıAjax ligde puana hasret kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Suikast girişimi sonrası ordu sokağa indi

Suikast girişimi sonrası ordu sokağa indi

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Futbol tarihinin en ağır cezası!

Futbol tarihinin en ağır cezası!

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası

Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.