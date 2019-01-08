SPOR

Barcelona, Jean Clair Todibo ile anlaştı

İSPANYA HABERLERİ  | 08.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 19 yaşındaki Jean Clair Todibo'nun transfer edildiğini duyurdu.

Barcelona, Jean Clair Todibo ile anlaştı

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Todibo'nun Toulouse ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilip, Fransız futbolcunun 1 Temmuz'dan itibaren takıma dahil olacağı aktarıldı.

Defans ve orta sahanın ortasında oynayan Todibo'nun takımıyla sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı, Barcelona'nın hiçbir transfer bedeli ödemeyeceği vurgulandı.

MUNIR AYRILACAK İDDİASI
İspanyol spor basınında, Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Fas asıllı İspanyol futbolcu Munir El Haddadi'nin kendisine takım aradığı ileri sürüldü.

Haberlerde, Barcelona Kulübünün Munir'i ara transferde göndererek kasasına para koymak istediği, Sevilla, Valencia, Alaves gibi kulüplerin de 23 yaşındaki forvetle ilgilendikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Jean Clair Todibo

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