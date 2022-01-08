Barcelona kan kaybediyor! Bu kez de 89'da yıkıldılar

İspanya La Liga'da 20. hafta karşılaşmasında Granada, Barcelona'yı ağırladı.

Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Barcelona'nın golünü 57. dakikada Luuk de Jong kaydetti. Granada'nın sayısı ise 89. dakikada Puertas'tan geldi.

Barcelona'nın 10. dakikada Luuk de Jong ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Barcelona'da Gavi, 80. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Barcelona, son 5 maçta 3. beraberliğini aldı ve 32 puanla 6. sırada yer buldu. Üst üste 2. beraberliğini alan Granada ise 24 puanla 12. sırada yer aldı.

Barcelona, gelecek hafta Alaves deplasmanına gidecek. Granada ise Getafe deplasmanında 3 puan arayacak.

