Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir ile anlaşma sağladı

Bu sezon Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir'i kadrosuna katan Barcelona, bir Türk oyuncunun daha peşinde.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre Katalan ekibi, Kayserispor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir için Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı.

Orta saha ve kanatlarda forma giyebilen genç oyuncu için iki kulüp arasında kuçük pürüzlerin olduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamaların gelmesinin beklendiği belirtildi.

15 yaşında Süper Lig'de attığı golle en genç gol atan oyuncu olan Emre Demir, Kayserispor'da 31 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



