SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona, Kral Kupası'nda elendi

Barcelona, Kral Kupası'nda elendi

İSPANYA HABERLERİ  | 07.02.2020 01:37 | Son Güncelleme

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek elendi.

Barcelona, Kral Kupası'nda elendi

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde ev sahibi Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü, uzatmaların oynandığı 93. dakikada İnaki Williams attı.

Barcelona'da Gerard Pique 80. dakikada sakatlanarak, oyundan çıktı.

Bilbao kentindeki San Mames Stadı'ndaki maçı 49 bin 154 kişinin izlediği ve bunun stat rekoru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini Real Madrid'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.

Diğer yandan kupada çeyrek final maçlarında favori gösterilen tüm takımların elenmesi dikkati çekti.

Yarı finale kalan takımlardan Real Sociedad 4-3 ile Real Madrid'i, Granada 2-1 ile Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes ise 4-2 ile Villarreal'i eledi.

Yarı final eşleşmeleri cuma günkü çekilişte belli olacak.

Kral Kupası'nı Granada ve Mirandes bu zamana kadar hiç kazanamazken, diğer yarı finalistlerden Real Sociedad 2, Athletic Bilbao ise 23 kez bu kupayı müzesine götürdü.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Real Madrid'e büyük şok! Elendiler...Real Madrid'e büyük şok! Elendiler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
athletic bilbao barcelona kral kupası

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Virüsü gizli mesajla ilk o duyurmuştu! Durumu kritik

Virüsü gizli mesajla ilk o duyurmuştu! Durumu kritik

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Açıkladı! ''Transfer telefonu geldi''

Açıkladı! ''Transfer telefonu geldi''

Beşiktaş'tan flaş transfer!

Beşiktaş'tan flaş transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!

Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!

'Dün köyümde ineklerleydim, bugün Barcelona'dayım!'

'Dün köyümde ineklerleydim, bugün Barcelona'dayım!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona, Kral Kupası'nda elendi

Barcelona, Kral Kupası'nda elendi

ÖZET | Real Madrid 3-4 Real Sociedad maç sonucu

Real Madrid'e büyük şok! Elendiler...

Okay Yokuşlu: Bizim için her maç final

Okay Yokuşlu: Bizim için her maç final

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Lionel Messi Barcelona'da kriz çıkardı

Messi'den Eric Abidal'a eleştiri

Barcelona'da Arda Turan sesleri

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.