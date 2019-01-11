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Barcelona Kral Kupası'nda Levante'ye 2-1 yenildi

İSPANYA HABERLERİ  | 11.01.2019 08:08 | Son Güncelleme

İspanya futbol Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona, deplasmanda Levante'ye 2-1 yenildi.

Barcelona Kral Kupası'nda Levante'ye 2-1 yenildi

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Levante, Erick Cabaco (Dk. 4) ve Borja Mayoral'nın (Dk. 18) golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı Denis Suarez ve Sergi Roberto'nun oyuna girmesiyle hücumda daha iyi organize olan Barcelona, 85. dakikada Philippe Coutinho'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşma Levante'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, Levante maçında Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique, Ivan Rakitiç ve Jordi Alba gibi as futbolcularını dinlendirerek kadroya almadı. Kral Kupası son 16 turunda Barcelona-Levante arasındaki rövanş maçı 17 Ocak Perşembe günü Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Kral Kupası'nın son şampiyonu Barcelona, 30 kezle bu kupayı en fazla kaldıran İspanyol kulübü olarak ilk sırada bulunuyor. İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 18 haftada Barcelona 40 puanla lider, Levante ise 23 puanla 10. sırada yer alıyor. Barcelona, Levante maçından önce son yenilgisini La Liga'nın 12. haftasında 11 Kasım'da sahasında Real Betis'e karşı 4-3'lük skorla almıştı. Katalan ekibi, ligin 16. haftasındaki maçta Levante'yi deplasmanda 5-0 yenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya futbol Kral Kupası barcelona levante

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