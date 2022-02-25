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Barcelona Napoli deplasmanında gol yağdırdı!

25.02.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Barcelona, Napoli'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti ve toplamda 5-3'lük skora ulaşarak adını bir üst tura yazdırdı.

Barcelona Napoli deplasmanında gol yağdırdı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Barcelona, deplasmanda Napoli'ye konuk oldu.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 4-2 kazandı ve toplamda 5-3'lük skorla adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Alba ve 13. dakikasında Frenkie De Jong'un golleriyle iki farklı öne geçen Barcelona'ya Insigne 23. dakikada yanıt verdi ancak konuk ekip Pique ile bir gol daha bularak ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Barcelona oyunun hakimi olmaya devam ederken 59. dakikada yeni transfer Aubameyang'ın golüyle skor 4-1 oldu. Mücadelede 87. dakikaya gelindiğinde Politano farkı ikiye indirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-2 Barcelona üstünlüğüyle tamamladı.

Öte yandan Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong, takımıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü atmayı başardı.

1-1 biten ilk maçın ardından Barcelona 4-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Barcelona'nın son 16 turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

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